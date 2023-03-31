«Балканська четвірка»: чотири країни Західних Балкан створили нову платформу

нова ініціатива

До групи ввійшли Албанія, Косово, Македонія та Чорногорія. Така ініціатива виникла на фоні загроз, викликаних російським вторгненням в Україну.

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Про це заявив міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, пише Euractiv.

За його словами, «Балканська четвірка» (Western Balkans QUAD) на 100 відсотків узгоджує свою зовнішню політику з ЄС.

Група зосередиться на питаннях енергетичної кризи, економічних наслідків війни та гібридної небезпеки.

Глава МЗС зауважив, що кожен член «Четвірки» продемонстрував свою надійність в партнерстві з НАТО та ЄС, приєднавшись до санкцій проти РФ, та надаючи гуманітарну і технічну допомогу Україні.

Зазначимо, в групу не ввійшли дві інші країни Західних Балкан – Сербія та Боснія і Герцоговина.