Виконавча рада МВФ схвалила нову програму фінансування для України на $15,6 млрд

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Це рішення дозволяє Києву одразу ж отримати виплату в близько $2,7 мільярдів.

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Про це повідомили на сайті Міжнародного валютного фонду.

«Виконавча рада МВФ сьогодні схвалила 48-місячну розширену угоду в рамках програми розширеного фінансування (EFF) на суму 11,6 мільярда SDR (577% квоти або близько $15,6 мільярда), як частину загального пакету підтримки для України на $115 мільярдів», — йдеться у повідомлені.

Ця програма підтримки спрямована для укріплення фінансової стабільності та економічного відновлення України. Кошти мають допомогти країні у післявоєнній реконструкції та на шляху до вступу в ЄС .

«Очікується, що затвердження EFF мобілізує широкомасштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів України, щоб допомогти вирішити проблему платіжного балансу України, досягти середньострокової зовнішньої активності та відновити стійкість боргу на перспективній основі», — зазначили в МВФ.

Президент України Володимир Зеленський зазначив у Twitter, що ця чотирирічна програми підтримки України є важливою допомогою в боротьбі країни з агресією РФ.

«Разом підтримуємо українську економіку та рухаємося вперед до перемоги», — написав Зеленський.