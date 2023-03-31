Візит до Китаю: Прем'єр-міністр Іспанії закликав Цзіньпіна поговорити із Зеленським

зустріч лідерів

На зустрічі із китайським лідером у Пекіні Педро Санчес висловив свою стурбованість вторгненням Росії в Україну.

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Про це пише Reuters.

Міністр «продемонстрував підтримку» мирної формули Зеленського, оголошеної в листопаді минулого року. Окрім війни в Україні, на порядку денному були також питання інвестиційних можливостей в середземноморській країні.

У рамках свого дводенного візиту до Китаю очільник іспанського уряду поговорив і з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном. Перед початком зустрічі Санчеса зустрів почесний караул у Домі народних зборів.

Нагадаємо, під час нещодавньої поїздки лідера КНР до Москви Путін заявив, що мирний план Китаю може стати основою для припинення війни в Україні. Йдеться про китайські пропозиції щодо припинення війни РФ проти України, які Пекін оприлюднив наприкінці лютого 2023 року. У документі Росію не називають агресором.

Після візиту до Москви між Сі Цзіньпіном та президентом України Володимиром Зеленський могла відбутись онлайн-розмова, але чи відбулась вона наразі невідомо.