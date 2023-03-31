В Україні створять слідчі групи для збору доказів злочинів Росії для МКС

Викриття злочинів РФ

Про це домовились генпрокурор України Андрій Костін та очільник Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

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Про майбутнє створення таких груп повідомив Андрій Костін під час конференції United for justice у Бучі, пише Укрінформ.

«Ми про це домовилися (з прокурором Міжнародного кримінального суду - ред.) кілька днів тому, а сьогодні спільно оголосили про те, що будемо створювати робочі групи Task forces щодо певних кримінальних проваджень, які ми, як Україна, готові будемо передати до Міжнародного кримінального суду», — сказав він.

Андрій Костін розповів, що Офіс генпрокурора та МКС вже мають план спільної роботи на поточний рік.

«Можуть бути справи щодо злочинів, які набули світового рівня обізнаності, і ми розглядаємо можливість передати їх у МКС. У тому числі це справи щодо воєнних злочинів на території Бучанського району», — додав генпрокурор.

Костін зазначив, що МКС допоміг Україні притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна — зокрема, нещодавно він видав ордер його на арешт. Українська ж правоохоронна система не має змоги засудити Путіна через імунітет, який він має як глава держави.

17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента РФ та російського дитячого омбудсмана Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнних злочинах — незаконній депортації дітей з окупованої території України.