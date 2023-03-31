В Італії заблокували ChatGPT через проблеми з конфіденційністю

Кібербезпека

Державне агентство із захисту даних розпочало розслідування.

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У своїй заяві агентство повідомило, що 20 березня в ChatGPT «стався витік даних, що стосуються розмов користувачів і платіжної інформації».

Ще в державному органі заявили про відсутність у власників чату «будь-якої правової бази, яка виправдовує масовий збір і зберігання персональних даних».

Також ChatGPT звинуватили у тому, що він не перевіряє вік своїх користувачів. Передбачається, що чат-бот призначений для людей віком від 13 років.

Рішення про тимчасове блокування чату набуло чинності сьогодні. Воно призведе до тимчасового обмеження обробки даних італійських користувачів.

У заяві йдеться, що власник чату компанія OpenAI має повідомити протягом 20 днів про заходи, вжиті на виконання вимог державного органу. У іншому випадку їй загрожує штраф до 20 мільйонів євро чи до 4% від річного світового обороту.

Цього тижня правоохоронний орган Європейського Союзу Європол попередив, що чат-ботом можуть зловживати з метою шахрайства, дезінформації та кіберзлочинності.

Чат-бот ChatGPT фінансується корпорацією Microsoft. Він став доступним в Україні 18 лютого.

У Китаї користування чат-ботом зі штучним інтелектом Chat-GPT заборонили, а регуляторам наказали не пропонувати його послуги, зважаючи на нецензуровані відповіді на запитання користувачів.