Зеленський вручив Бучі відзнаку «Місто-герой»

Він передав її міському голові Анатолію Федоруку. Окрім вручення державних нагород, на саміті до річниці деокупації Бучі відбулись промови європейських лідерів. Зокрема, прем’єр-міністр Словенії виступив українською мовою.

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«Важко бути в цьому місці. Одна справа – слухати про те, що тут сталося. Інша справа – бути тут. І коли ти це відчуваєш, то думаєш про багато речей. Про те, хто ми є, і про те, що правильно, а що – ні», – почав виступ українською Роберт Голоб.

Він заявив, що «не можна пробачити» агресію росіян, які вбивали невинних людей в Бучі.

Разом з колегами зі Словаччини, Молдови та Хорватії він запевнив в подальшій підтримці Києва та наголосив на необхідності покарання за злочини, вчинені російськими військовими.

Європейські урядовці прибули в Україну задля вшанування жертв російської агресії та вручення нагород українським військовим © Руслан Стефанчук / Фейсбук

Річниця деокупації Бучі © Руслан Стефанчук / Фейсбук

Європейські урядовці прибули в Україну задля вшанування жертв російської агресії та вручення нагород українським військовим © Руслан Стефанчук / Фейсбук

Річниця деокупації Бучі © Руслан Стефанчук / Фейсбук

Європейські урядовці прибули в Україну задля вшанування жертв російської агресії та вручення нагород українським військовим.