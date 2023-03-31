Канада надала держбюджету України кредит на 1,8 мільярдів доларів

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Йдеться про 2,4 млрд канадських доларів (приблизно $1,8 млрд) кредитних коштів, які країна надала на пільгових умовах.

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Про це повідомили на сайті Міністерства фінансів України.

Кошти передали через механізм адміністративного рахунку МВФ.

«Сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Канадський кредит держбюджет отримав строком на 10 років із процентною ставкою в 1,5% річних.

Нагадаємо, в лютому 2023 року Канада оголосила про надання Києву нового пакету допомоги на $32 млн. Ці кошти призначені для зміцнення безпеки та стабілізації України.