ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

Китай в ООН виступив проти передачі ядерної зброї іншим країнам

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Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан на засіданні Ради Безпеки щодо нерозповсюдження ядерної зброї. 23 березня 2023 року.
Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан на засіданні Ради Безпеки щодо нерозповсюдження ядерної зброї. 23 березня 2023 року. © John Minchillo / AP
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Заступник постійного представника КНР при ООН Ген Шуан наголосив, ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не потрібно починати жодній країні.

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Про це Ген Шуан заявив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

«Для Китаю є дуже важливим договір щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ми також признаємо універсальний характер цього договору та підтримуємо покроковий підхід в процесі роззброєння до поступової повної заборони ядерної зброї. Ми також виступаємо за заборону передачі ядерної зброї. А також за те, щоб жодні ядерні країни не передавали свою ядерну зброю за кордон і не розміщували її за межами своїх країни», — зазначив він.

Шуан додав, що «на фоні сьогоднішніх важких відносин ядерних країн ця теза є все більш важливою».

«Китай ніколи не буде першим застосовувати ядерну зброю у будь-який час та ні за яких обставин. Також Китай безумовно підтвердив свою згоду не використовувати ядерну зброю та не погрожувати ядерною зброєю ядерним державам. Китай є єдиною країною з ядерною зброєю, яка прийняла на себе таке зобов'язання», — наголосив постпред КНР при ООН.

Він також закликав усіх ядерних країн дотримуватись зобов'язань щодо зменшення ризики ядерної війни та уникати будь-яких збройних конфліктів. 

«Позиція Китаю щодо України є також чіткою та послідовною... Ми проти атак на ядерні реактори а також наголошуємо на тому, що ядерна зброя не повинна застосовуватись», — додав Шуан.

Нагадаємо, 31 березня прем'єр-міністр Іспанії під час візиту до Китаю закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна поговорити із президентом України Володимиром Зеленським. Педро Санчес також висловив свою стурбованість вторгненням Росії в Україну.

Під час нещодавньої поїздки лідера КНР до Москви Путін заявив, що мирний план Китаю може стати основою для припинення війни в Україні. Йдеться про китайські пропозиції щодо припинення війни РФ проти України, які Пекін оприлюднив наприкінці лютого 2023 року. У документі Росію не називають агресором.

Після візиту до Москви між Сі Цзіньпіном та президентом України Володимиром Зеленський могла відбутись онлайн-розмова, але чи відбулась вона наразі невідомо. 

 

 

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