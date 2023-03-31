Китай в ООН виступив проти передачі ядерної зброї іншим країнам

ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

Заступник постійного представника КНР при ООН Ген Шуан наголосив, ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не потрібно починати жодній країні.

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Про це Ген Шуан заявив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

«Для Китаю є дуже важливим договір щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ми також признаємо універсальний характер цього договору та підтримуємо покроковий підхід в процесі роззброєння до поступової повної заборони ядерної зброї. Ми також виступаємо за заборону передачі ядерної зброї. А також за те, щоб жодні ядерні країни не передавали свою ядерну зброю за кордон і не розміщували її за межами своїх країни», — зазначив він.

Шуан додав, що «на фоні сьогоднішніх важких відносин ядерних країн ця теза є все більш важливою».

«Китай ніколи не буде першим застосовувати ядерну зброю у будь-який час та ні за яких обставин. Також Китай безумовно підтвердив свою згоду не використовувати ядерну зброю та не погрожувати ядерною зброєю ядерним державам. Китай є єдиною країною з ядерною зброєю, яка прийняла на себе таке зобов'язання», — наголосив постпред КНР при ООН.

Він також закликав усіх ядерних країн дотримуватись зобов'язань щодо зменшення ризики ядерної війни та уникати будь-яких збройних конфліктів.

«Позиція Китаю щодо України є також чіткою та послідовною... Ми проти атак на ядерні реактори а також наголошуємо на тому, що ядерна зброя не повинна застосовуватись», — додав Шуан.

Нагадаємо, 31 березня прем'єр-міністр Іспанії під час візиту до Китаю закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна поговорити із президентом України Володимиром Зеленським. Педро Санчес також висловив свою стурбованість вторгненням Росії в Україну.

Під час нещодавньої поїздки лідера КНР до Москви Путін заявив, що мирний план Китаю може стати основою для припинення війни в Україні. Йдеться про китайські пропозиції щодо припинення війни РФ проти України, які Пекін оприлюднив наприкінці лютого 2023 року. У документі Росію не називають агресором.

Після візиту до Москви між Сі Цзіньпіном та президентом України Володимиром Зеленський могла відбутись онлайн-розмова, але чи відбулась вона наразі невідомо.