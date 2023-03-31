Українці за кордоном

Національний мультипредметний тест можна буде скласти у 21 країні.

У кожній з них вже підтвердили домовленість з Україною щодо проведення основної сесії українського НМТ.

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«НМТ за кордоном буде проведено таким же чином, як і в Україні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами», — повідомляє Міністерство освіти та науки

Наразі скласти мультитест можна в Австрії, Азербайджані, Болгарії, Великій Британії, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі, Португалії, Румунії, США, Фінляндії, Франції, Чехії та Швеції.

«Під час додаткової сесії учасники зможуть скласти НМТ в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії», — зазначили у мінстерстві.

Перемовини з окремими закордонустановами/організаціями, зокрема з тими, що розташовані у Великій Британії, Грузії, Молдові, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Швейцарії, ще тривають.

«Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт. Якщо з’явиться більш зручна для учасника локація, до 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до місцеперебування населений пункт. Про нові локації буде оприлюднено на сайті УЦОЯО», — йдеться у повідомлені.

Міносвіти також закликало не зволікати з вибором місця для проходження оцінювання, адже за кордоном існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть його проходити.

«Деякі локації будуть доступні тільки в межах додаткової сесії НМТ», — додали у міністерстві.

Нагадаємо, демонстраційні варіанти тестів НМТ доступні з десяти предметів.