Обговорили майбутній саміт НАТО — зустріч країн «Бухарестської дев'ятки» пройшла у Польщі

Зустріч країн східного флангу НАТО

Країни східного флангу Альянсу опинилися у нових безпекових реаліях з початком повномаштабного вторгнення РФ в Україну, наголосили учасники зустрічі.

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Дводенна зустріч пройшла у польському Лодзі. Учасники підкреслили, що в нових зовнішньополітичних умовах вони мають посилити співробітництво.

«Ми маємо співпрацювати ще більше, ніж раніше. Чехія робить свій вклад у безпеку регіону», — зазначив глава МЗС країни Ян Ліпавський.

На саміті також обговорили бажані результати саміту НАТО у Вільнюсі та «подальші кроки для посилення східного флангу Альянсу та способи підтримати Україну», повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

Також міністри обговорили співпрацю ЄС-НАТО, в тому числі у контексті Спільної декларації блоків, ухваленої у січні 2023 року.

Глава МЗС Румунії Богдан Ауреску закликав учасників підтримати зусилля щодо зміцнення обороноздатності Молдови.

Молдова стикається з «гібридними загрозами, спрямованими на її дестабілізацію», зазначив Ауреску і закликав членів організації брати участь у координації зусиль НАТО та ЄС щодо підтримки України, Молдови та Грузії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС Румунії.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Президент України Володимир Зеленський вважає, що на саміті Альянс має запропонувати подальші кроки для членства України – зокрема, стратегічні гарантії безпеки на її шляху євроатлантичної інтеграції.

Попередня зустріч представників Бухарестської дев'ятки відбулася наприкінці лютого у Варшаві. У переговорах взяли участь не лише глави держав та урядів країн східного флангу НАТО, а й президент США Джо Байден та генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Бухарестську дев'ятку було створено під час саміту у 2015 році в Бухаресті. Одним із чинників для утровення ініціативи стала окупація РФ Кримського півострова та підтримка сепаратистів на Донбасі. До складу Бухарестської дев'ятки увійшли такі країни, як Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словачина, Чехія та Угорщина. Метою об'єднання є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу НАТО та обговорення ключових питань політики безпеки.