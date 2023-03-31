Понад 11 тисяч українських військових тренуються за кордоном – Пентагон

підтримка союзників

З квітня минулого року було проведено більше 40 різних навчальних програм щодо понад 20 бойових систем.

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Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

Зокрема, Сполучені Штати підготували понад сім тисяч бійців ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також прессекретар Міноборони додав, що цього тижня 65 українських військових завершили навчання на «Петріотах» у США.

За його словами, Вашингтон продовжить тісну співпрацю з міжнародними партнерами задля підтримки України і надаватиме допомогу Києву стільки, скільки буде необхідно.

Загалом до проведення навчань долучилися 26 країн.

Нещодавно українські військові у Великій Британії завершили тренування на танках «Челенджер 2». Очікується, що екіпажі та танки прибудуть на позиції вчасно для весняного контрнаступу.