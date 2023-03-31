Прем’єри Словаччини, Словенії і Хорватії — в Києві: приїхали на саміт з нагоди деокупації Бучі

Високий візит

На захід також приїде президент Молдови Мая Санду. Там обговорять відповідальність Росії за воєнні злочини в Україні.

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Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра Словаччини Едуарда Гегера до України у відповідь на передачу Києву 13 Міг-29. Глава уряду країни приїхав разом з міністром оборони Ярославом Надем. Вони прибули нічним потягом з Польщі, пише словацьке видання Aktuality.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб прибув до Києва вранці в п'ятницю.

«Ми хочемо засвідчити нашу політичну підтримку у світлі всебічної допомоги Словенії Україні у важкі часи російської військової агресії. Ми також хочемо підтвердити нашу прихильність політиці територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», — зауважив Голоб після прибуття.

Крім того, до Києва прибув прем'єр Хорватії Андрей Пленкович, повідомляє уряд країни. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. З ним прибув також заступник прем'єр-міністра та міністр у справах ветеранів Хорватії Томо Медведь.

Європейські урядовці будуть присутні під час вшанування жертв російської агресії та на врученні нагород українським військовим. Наступний пункт програми візиту – участь у саміті «Буча – відповідальність Росії за злочини в Україні». На ньому будуть присутні Володимир Зеленський і Мая Санду.