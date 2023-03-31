Російська IT-компанія допомогала ФСБ створювати шпигунські програми і фабрику тролів

Розслідування

Журналісти з різних країн провели спільне розслідування, де вивчили діяльність групи «Вулкан» — підприємства, яке розробляє секретні проєкти для російських спецслужб та Міноборони.

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Архів групи «Вулкан» передав виданню Süddeutsche Zeitung невідомий за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення. Він пояснив, що хоче зробити це через події в Україні. Документи вивчали «Важливі історії» спільно з журналістами з Süddeutsche Zeitung, The Guardian, Washington Post, Paper Trail Media та інших видань.

Офіс «Науково-технічного центру «Вулкан» — у Москві. У компанії працює близько 130 осіб, виручка в 2021 трохи перевищила мільярд рублів. Її засновники — Антон Марков та Олександр Іржавський. «Профільними фахівцями ведуться проекти щодо аналізу захищеності апаратних та програмних комплексів, а також дослідження безпеки мікроелектронних пристроїв», — так «Вулкан» описує свою діяльність на сайті.

Журналісти пишуть, що компанія справді «досліджує безпеку» різних об'єктів, але не з метою їхнього захисту, а на замовлення російських спецслужб. Клієнтами компанії були великі військові частини Служби зовнішньої розвідки, Центр інформаційної безпеки ФСБ, та переважна частина архіву «Вулкану» стосується проектів для Міноборони.

У 2016 році «Вулкан» розпочав розробку програмного забезпечення під шифром «Амезит». Замовником робіт було одне з управлінь Міноборони Росії. Дослідивши документи, журналісти дійшли висновку, що міністерство замовило «Вулкану» інструмент, який міг стежити за всіма користувачами інтернету на заданій території та блокувати їм небажані, з погляду Міноборони, сайти, а замість них нав'язувати пропагандистські статті, розкручені ботами.

Ця система створювалася для використання за кордоном, у тому числі й в Україні. Однією з головних умов роботи комплексу був фізичний доступ до телекомунікаційного обладнання.

Проаналізувавши документи та інструкцію до програми, розслідувачі дійшли висновку, що «Амезит» забезпечував керування величезною фабрикою тролів. По суті, за допомогою цієї програми військовослужбовець Міноборони може в один клік створити сотні ботів у різних соцмережах (Facebook, Twitter, YouTube), а потім «доручити» їм різні завдання: публікувати пости та відео, коментувати, лайкати, накручувати перегляди статтям.

В архіві «Вулкану» є скріншоти інтерфейсу програми. Завдяки їм журналісти змогли знайти деяких ботів, створених «Амезитом», і простежити, у яких реальних кампаніях вони брали участь.

Зокрема, боти, створені російською компанією, у 2017 році під час виборів в Арменії розповсюджували фейковий лист Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Десятки тролів опублікували його з однаковим підписом: «НУО готуються зірвати вибори у Вірменії».

Також активіність ботів «Вулкану» зафіксували після вбивства командира спецрезерву Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Максима Шаповала. Його автомобіль підірвали за допомогою радіокерованої магнітної міни. ГУР звинувачує у вбивстві владу Росії. Тоді боти почали публікувати твіти з приблизно однаковим заголовком: «Звичайна практика СБУ — організувати вбивство», — і посиланням на ту саму статтю у «ВКонтакті», де викладалася конспірологічна версія вбивства українськими спецслужбами свого ж колеги.

Тролі «Вулкану» також брали участь у кампанії проти Гілларі Клінтон перед президентськими виборами в США у 2016 році. Тролі «Вулкана» «розкручували» англомовну статтю про те, що Гілларі Клінтон була залучена до сумнівних угод з італійським політиком Маттео Ренці, йдеться у матеріалі.

Про участь «Вулкану» у розробці програмного забезпечення для російських кібератак, управління фабрикою тролів та ізоляції інтернету раніше не було відомо. Компанія не перебуває у списках санкцій ні США, ні Євросоюзу. Керівництво «Вулкану» відмовилося відповідати на запитання журналістів.