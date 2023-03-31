Російських та білоруських тенісистів допустили на Вімблдон-2023, але є умови

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Британська асоціація тенісу(LTA) заявила, що спортсмени з РФ та Білорусі зможуть брати участь у Вімблдоні та інших змаганнях у нейтральному статусі.

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Про це повідомили на сайті асоціації.

«Ми знаємо, що російські та білоруські гравці минулого року грали в турах як нейтральні спортсмени. Беручи ці міркування разом, ми погодилися, що всі російські та білоруські гравці та допоміжний персонал, які бажають взяти участь у наших подіях у 2023 році, повинні будуть підписати декларації про нейтралітет. Це відповідає вказівкам уряду Великої Британії та є підходом, який використовувався в інших видах спорту», — йдеться в повідомленні.

Водночас у асоціації наголосили, що це не означає зміну позиції LTA щодо агресії РФ проти України.

«Наша позиція щодо підтримки народу України залишається незмінною у 2023 році, як і наша стурбованість тим, що російські та білоруські режими отримують репутаційні та інші переваги, намагаючись асоціювати себе з гравцями», зауважили в організації.

LTA нагадала, що у квітні 2022 року асоціація заборонили всім російським і білоруським гравцям відвідувати свої заходи:

«Як було сказано тоді, ми хотіли надіслати "чіткий сигнал російській і білоруській державам, що їхні дії в Україні є предметом міжнародного засудження". Ми й надалі вважаємо, що це був правильний курс дій, і хочемо подякувати всім, хто його підтримував».

Водночас, у асоціації зауважили, що заборона для гравців з РФ та Білорусі мала негативні наслідки для LTA.

«Наше минулорічне рішення заборонити російським і білоруським гравцям відвідувати наші турніри призвело до значних санкцій, накладених на нас турами ATP і WTA, включаючи реальну перспективу припинення нашого членства, якщо ми повторимо заборону в 2023 році. Це означало б скасування наших професійних тенісних змагань у Квінсі, Істборні, Бірмінгемі та Ноттінгемі цього року та й у майбутньому. Ми постійно виступаємо проти цих санкцій і залишаємося глибоко розчарованими покараннями, накладеними на нас», — резюмували в організації.

Нагадаємо міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що українці будуть бойкотувати відбіркові змагання Олімпіади-2024, якщо там будуть росіяни і білоруси.

Раніше організатори Європейських ігор виступили проти участі у змаганнях спортсменів з РФ та Білорусі.

Також Україна, Польща і країни Балтії закликали не допускати спортсменів з РФ і Білорусі до Олімпіади-2024 у Парижі.