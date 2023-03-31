РФ не надає українським політв’язням належної меддопомоги — Лубінець

Злочини РФ

За даними омбудсмана, українські політв’язні не отримують належної медичної допомоги у місцях несвободи тимчасово окупованого Криму та РФ.

За даними омбудсмана України Дмитра Лубінця, на початку лютого у російських тюрмах померли двоє політв'язнів з Криму: Джеміль Гафаров та Костянтин Ширінг. Обидва мали проблеми зі здоров'ям і обом допомоги не надали.

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«Громадянській журналістці Ірині Данилович, яка тиждень тому оголосила сухе голодування, вкотре відмовили в медобстеженні, так і не зробивши запланованого МРТ. Упродовж кількох місяців у неї сильний головний біль та порушення слуху. Адміністрація Сімферопольського СІЗО навіть відмовляється приймати ліки, які їй намагаються передати», — повідомив уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Telegram.

Громадянська журналістка Ірина Данилович, яка засуджена в окупованому Криму до 7 років колонії. © Дмитро Лубінець / Telegram

Він додав, що про стан здоров'я журналістки нічого не відомо з 20 березня, оскільки їй відмовляють у спілкуванні з рідними та захистом.

За словами омбудсмана, через погіршення стану здоров’я наразі госпіталізований до Бахчисарайської центральної райлікарні ще один політв’язень з Криму. Мова йде про Олександра Сизикова, який має інвалідність першої групи по зору.

Політв’язень Олександр Сизиков © Дмитро Лубінець / Telegram

«Незважаючи на надані адвокатом необхідні довідки про проходження підзахисним стаціонарного лікування, окупаційний суд все одно постановив доставити його на слухання 27 березня, але стан політв’язня погіршувався, тому його довелося госпіталізувати в ніч на 24 березня», — розповів Лубінець.

Нічого наразі невідомо і про стан здоров’я іншого політв’язня — Олега Приходька, у якого хвороба ніг та хронічні захворювання внутрішніх органів.

Політв’язень Олег Приходько © Platform.prisoners / Facebook

«У січні адміністрація колонії безпідставно відмовила рідним у побаченні. Також невідоме його місце перебування під час етапування в Чувашію. Більше того, за словами рідних, 64-річному Олегу Приходьку загрожує новий термін за сфабрикованим звинуваченням через відмову співпрацювати з ФСБ», — зазначив український омбудсман.

За його словами, ненадання належної меддопомоги громадянам України, а також позбавленим свободи РФ з політичних мотивів, має системний характер.

«Це завдає шкоди здоров’ю, загрожує життю й може призвести до летальних наслідків. Звертаю увагу світової спільноти – РФ продовжує грубо порушувати міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію, відповідно до якої, ненадання медичної допомоги прирівнюється до тортур над людьми», — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, за даними правозахисників Росія утримує у полоні тисячі цивільних Українців.