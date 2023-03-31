Трамп став першим експрезидентом США, якому висунули кримінальні обвинувачення

приховання фінансових платежів

У справі йдеться про виплату грошей порноактрисі Стормі Деніелс і колишній моделі журналу «Плейбой» Карен Макдугал під час виборчої кампанії Дональда Трампа в 2016 році.

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Про це повідомляє Reuters.

Велике журі присяжних Мангеттена звинувачують його в приховуванні фінансових платежів. За інформацією прокурорів, перед минулими виборами Трамп заплатив зіркам за «мовчання». Він побоювався, що Деніелс та Макдугал розголосять про його позашлюбні сексуальні стосунки.

У справі зазначають, що ще в 2006 році Трамп заплатив за секс в готелі з порноактрисою. Через 10 років, у розпал президентських виборчих перегонів, він відправив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів за нерозголошення історії десятирічної давності. Адже така інформація могла значно нашкодити репутації майбутнього президента.

Ще 150 тисяч доларів отримала Карен Макдугал за те, щоб вона не розповідала про свій роман з Трампом.

Винагороду заслужив і адвокат та агент експрезидента — Майкл Коен, який домовлявся із зірками про «збереження таємниці».

Трамп відкинув всі звинувачення, заявивши, що він «цілком невинний» і дав зрозуміти, що не вийде з президентських перегонів у 2024 році.

«Це політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні в історії», — сказав колишній президент.

За повідомленням CNN, Трамп обдзвонює республіканців, щоб заручитися їхньою підтримкою. Він також звернувся до прихильників з проханням надати гроші на юридичний захист. За даними Reuters, йому вдалося зібрати понад 2 мільйони доларів.

Найближчими днями Трамп повинен поїхати на Мангеттен для зняття відбитків пальців.