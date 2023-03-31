Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО

шлях до альянсу

Заявку підтримали 276 турецьких депутатів.

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Прийнятий Генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини законопроєкт привітав і генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

«Це зробить всю сім'ю НАТО сильнішою і безпечнішою», – написав він у твітері.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьоподякував «за довіру і підтримку всім країнам-ратифікаторам».

«Фінляндія буде сильним і дієздатним союзником, відданим безпеці НАТО. Ми з нетерпінням чекаємо, коли Швеція приєднається до нас якомога швидше», – наголосив президент.

Тепер усі 30 членів НАТО схвалили членство Гельсінкі.

Кілька днів тому вступ Фінляндії до НАТО остаточно підтримаві уряд Угорщини. Це сталося майже через десять місяців після внесення пропозиції підтримати вступ Гельсінкі до Альянсу.

Нагадаємо, фінський парламент схвалив членство країни у НАТО 1 березня.