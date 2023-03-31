Українці будуть бойкотувати відбіркові змагання Олімпіади-2024, якщо там будуть росіяни і білоруси

Олімпіада-2024

Національні федерації, які проігнорують це рішення, можуть опинитись під санкціями.

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Про таке рішення уряду повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Рішення було прийнято за пропозицією міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, цитує Олега Немчінова Reuters. Гутцайт також є президентом Національного олімпійського комітету України.

«На засіданні уряду за пропозицією колеги Гутцайта було прийнято протокольне рішення про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях лише там, де немає росіян...Відповідно, участь поза цими критеріями може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національних», — сказав міністр.

28 березня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) видав рекомендації щодо поступового повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань як нейтральних — без прапору, гімну та іншої символіки.

Спортсмени з двох країн були відсторонені від більшості елітних міжнародних спортивних змагань з березня минулого року після вторгнення Росії в Україну.