Українські захисники відбили понад 30 атак РФ, зокрема у напрямку Бахмута

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Українські бійці 28-ї бригади ведуть мінометний вогонь по російських позиціях на передовій біля Бахмута, Донецька область, Україна, 27 березня 2023 р.

За даними Генштабу ЗСУ, найзапеклішими залишаються бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

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«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках», — йдеться у зведені.

За даними Генштабу наразі завершились навчання підрозділів ССО збройних сил республіки Білорусь.

«Вище політичне керівництво цієї країни продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та територію. На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Однак ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено», — додали у ЗСУ

РФ і надалі зберігає військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

«Продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу противника з підрозділів та військових частин. Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертирували», — повідомили у зведені.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ. А українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян. Зокрема, українські війська уразили російський склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, у РФ будуть складнощі з відновленням запасів контрбатарейних радарів. Усе через те, що ці системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які припинені санкціями.