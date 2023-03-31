Унаслідок російської ракетної атаки у Запоріжжі пошкоджено 55 житлових будинків
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Чотири з них мають значні руйнування, в решті пошкоджено вікна, двері та покрівлі.
Про це у Facebook повідомив в.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.
За його словами, одна з ракет РФ влучила на територію міського цвинтаря.
«На жаль, від вибуху постраждали люди та навколишні будинки приватного сектору. На цей час відомо, що за медичною допомогою звернулося двоє людей. Чоловіки мають легкі ушкодження, від госпіталізації вони відмовилися», — додав Куртєв.
Також за даними керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, війська РФ запустили дві ракети з літака по місту Оріхів у Запорізькій області.
«2 цивільних були поранені, один у важкому стані», — розповів керівник ОП. Він додав, що ще двоє цивільних постраждали від обстрілів у Комунарському районі.