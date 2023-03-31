Унаслідок російської ракетної атаки у Запоріжжі пошкоджено 55 житлових будинків

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Наслідки обстрілу у Запоріжжі, 31 березня 2023 року.

Чотири з них мають значні руйнування, в решті пошкоджено вікна, двері та покрівлі.

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Про це у Facebook повідомив в.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Наслідки обстрілу у Запоріжжі, 31 березня 2023 року. © Анатолій Куртєв / Facebook

За його словами, одна з ракет РФ влучила на територію міського цвинтаря.

«На жаль, від вибуху постраждали люди та навколишні будинки приватного сектору. На цей час відомо, що за медичною допомогою звернулося двоє людей. Чоловіки мають легкі ушкодження, від госпіталізації вони відмовилися», — додав Куртєв.

Наслідки обстрілу у Запоріжжі, 31 березня 2023 року. © Анатолій Куртєв / Facebook

Також за даними керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, війська РФ запустили дві ракети з літака по місту Оріхів у Запорізькій області.

РФ обстріляла Запоріжжя та Оріхів. 31 березня 2023 року. © Андрій Єрмак / Telegram

«2 цивільних були поранені, один у важкому стані», — розповів керівник ОП. Він додав, що ще двоє цивільних постраждали від обстрілів у Комунарському районі.