Уряд Словенії хоче відбудовувати Ізюм

Про це прем'єр-міністр країни Роберт Голоб заявив під час зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

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Словенія зацікавлена в участі в післявоєнному відновленні України, підкреслив прем'єр на зустрічі.

«У розмові з президентом України Володимиром Зеленським Роберт Голоб зазначив, що Словенія особливо виступає за реконструкцію міста Ізюму у східній частині Харківської області» — повідомляє пресслужба словенського уряду.

Голоб також обговорив із Зеленським просування України на шляху зближення з Європейським Союзом і НАТО.

Також глава уряду країни зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Вони підписали спільну заяву, в якій засудили обстріли РФ цивільного населення й інфраструктури та підкреслили необхідність виведення всіх російських військ із України.

Прем'єри Словаччини, Словенії і Хорватії сьогодні прибули до Києва. Вони візьмуть участь у саміті з нагоди деокупації Бучі.