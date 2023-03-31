У Польщі засудили примусову депортацію українських дітей до Росії

Злочини РФ

Польща засудила злочини росіян проти українських дітей, 30 березня 2023 року.

Відповідну резолюцію 30 березня схвалила Верховна палата польського сенату.

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Резолюцію підтримали одностайно всі 90 сенаторів, повідомляє Мінреінтеграції.

«У прийнятому документі наголошується, що з початку військової агресії проти України російська влада проводить масові депортації українських дітей до Росії на тимчасово окупованих нею територіях. А також – робить усе, аби унеможливити повернення цих дітей до родин», — йдеться у повідомлені.

Сенат Польщі також визнав, що ці дії РФ є порушенням Женевських конвенцій та назвав це «воєнним злочином або навіть геноцидом».

Парламентарі закликали міжнародні організації й інститути з відповідною юридичною компетенцією притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які скоїли воєнні злочини в Україні.

Раніше 45 держав-членів ОБСЄ ініціювали використання так званого Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

А 22 березня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що представники церкви РФ допомагали вивозити дітей з України на територію Росії.

До цього Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що росіяни насильно депортували з окупованих регіонів понад 16 тисяч українських дітей.