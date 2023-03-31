У РФ будуть складнощі з відновленням запасів контрбатарейних радарів – британська розвідка

дефіцит зброї

У РФ будуть складнощі з відновленням запасів контрбатарейних радарів

Оскільки ці системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які припинені санкціями.

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Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

Росія втратила щонайменше шість контрбатарейних радарів «Зоопарк-1М» і, ймовірно, дуже обмежена кількість таких установок залишилася в Україні, додали в розвідці. Наприклад, кадри знищення одного комплексу українські бійці оприлюднили 23 березня 2023 року, це сталося на Донецькому напрямку.

Обидві сторони намагаються нейтралізувати контрабатарейні радари супротивника. Адже вони дозволяють швидко знаходити ворожу артилерію та завдавати по ній ударів, зазначають у британському відомстві. В той же час, контрбатарейні системи досить вразливі до виявлення та знищення, так як мають активну електромагнітну сигнатуру.

Нагадаємо, у вчорашньому звіті Міноборони Великої Британії повідомили, що РФ планує мобілізувати 400 000 людей під виглядом «добровольців». У Кремлі презентують цю кампанію як добровільне залучення професійних військових, а не як чергову обов'язкову мобілізацію.