У храмі в Індії провалилася підлога: загинули щонайменше 35 людей
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Під час молитовної церемонії обвалилася бетонна плита, під якою знаходився колодязь, глибиною майже 12 метрів.
Про це повідомляє видання livehindustan.
Трагедія трапилася у місті Індоре в штаті Мадх'я-Прадеш. Відвідувачі храму провалилися в криницю. Припускають, що підлога 60-річного святилища не витримала такого навантаження натовпом.
18 людей потрапили до лікарні з ушкодженнями, ще кілька осіб вважаються зниклими безвісти.
«Надзвичайно боляче. Мої молитви з усіма постраждалими та їхніми сім'ями», — написав у твітері прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.
Уряд оголосив про виплату компенсацій родинам загиблих та постраждалих.
Наразі розпочате розслідування інциденту.