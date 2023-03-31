трагедія під час молитовної церемонії

У храмі в Індії провалилася підлога: загинули щонайменше 35 людей

Під час молитовної церемонії обвалилася бетонна плита, під якою знаходився колодязь, глибиною майже 12 метрів.

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Про це повідомляє видання livehindustan.

Трагедія трапилася у місті Індоре в штаті Мадх'я-Прадеш. Відвідувачі храму провалилися в криницю. Припускають, що підлога 60-річного святилища не витримала такого навантаження натовпом.

18 людей потрапили до лікарні з ушкодженнями, ще кілька осіб вважаються зниклими безвісти.

Трагедія в Індії © Xinhua

18 людей забрали до лікарні © Xinhua

«Надзвичайно боляче. Мої молитви з усіма постраждалими та їхніми сім'ями», — написав у твітері прем'єр-міністр країни Нарендра Моді.

Уряд оголосив про виплату компенсацій родинам загиблих та постраждалих.

Наразі розпочате розслідування інциденту.