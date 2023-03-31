Центральний банк ОАЕ анулює ліцензію для філії російського банку МТС

Банк з РФ потрапив під санкції Великобританії та США в лютому.

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Центральний банк ОАЕ схвалив ліцензію філії МТС в еміраті Абу-Дабі минулого року. Reuters повідомляє, що операції в відділенні остаточно припинять протягом шести місяців під наглядом центрального банку.

«Це рішення прийнято після розгляду доступних варіантів щодо нового статусу МТС-банку та з урахуванням санкційних ризиків, пов'язаних з банком», — йдеться в заяві центрального банку ОАЕ.

Під час процесу згортання філії заборонять відкривати нові рахунки або проводити операції, окрім погашення попередніх зобов’язань.

29 березня стало відомо, що Європейський Союз планує створити новий орган для контролю нагляду за санкціями проти РФ. Метою проєкту стане виявлення прогалин у режимі санкцій проти Росії та покращення координації між національними органами влади при застосуванні покарань.