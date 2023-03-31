заборона на експорт

Японія забороняє експорт сталі, алюмінію, техніки та безпілотників до Росії

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Прапор Японії
Прапор Японії © Unsplash
Автор тексту: Олександра Стара

Кабінет міністрів країни узгодив додатковий список товарів сьогодні. Заборона почне діяти з 7 квітня.

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Як повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії, до РФ не можна буде вивозити сталь, алюміній та вироби з них, будівельні машини, двигуни для літаків та суден. У списку є також електронне та радіообладнання для навігації, генератори, космічні апарати та літаки, як цілі так і їх частини. Оптичне, вимірювальне, контрольне, прецизійне обладнання – усе те, що дозволяє проводити аерофотозйомку – також під забороною. 

Урядовці говорять, що такі обмеження експорту не сприятимуть зміцненню промислової бази Росії. 

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