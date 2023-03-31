Покарати винних

Європол ідентифікував 150 підозрюваних у воєнних злочинах в Україні

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Київщина, квітень 2022 року
Київщина, квітень 2022 року © Мілітарний
Автор тексту: Оксана Вітер
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Для визначення можливих злочинців Європол проаналізував 7 тисяч фотографій та відеофрагментів.  

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Про це повідомила виконавча директорка Європолу Катрін де Боллє під час конференції United for justice, яка пройшла у Бучі. 

«Наразі ми в Європолі проаналізували 7 тисяч фотографій і відеофрагментів та 550 показань свідків. Ми змогли  ідентифікувати 150 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів. Спільно з Міжнародним кримінальним судом ми також зробили внесок у розбудову спроможностей України із захисту свідків», - сказала вона.

Катрін де Боллє підкреслила, що Європол намагається встановити зв'язок з інформацією, що вони вже мають з даними, які надходять з різних країн. 

«Це наша головна підтримка для генерального прокурора України, правоохоронців України, а також Міжнародного кримінального суду», — зазначила директорка Європолу.

 

31 березня 2022 року Сили оборони України звільнили Бучу, що в Київській області. Місто пережило 33 дні окупації.

На території Бучанського району правоохоронці зафіксували понад 9 тисяч воєнних злочинів. Понад 1 400 цивільних осіб було убито, з яких 637 саме у місті Буча. Серед загиблих 37 дітей. Також зруйновано понад 3800 будинків.

За скоєні у Бучанському районі воєнні злочини повідомлено про підозру 97 особам. Стосовно 35 осіб обвинувальні акти направлені до суду. Двоє осіб отримали вироки.

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