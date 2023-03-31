ЄС намагається подолати гендерну нерівність в оплаті праці: Європарламент схвалив обов’язкові правила

прозорість оплати

Відтепер роботодавці повинні надавати працівникам доступ до інформації про те, як вони визначають рівень зарплати.

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Про це повідомляє Politico.

«Компанії з понад 100 співробітниками будуть зобов’язані звітувати», — заявила виданню законодавець та член Європарламенту Саміра Рафаела.

Якщо звітність покаже, що гендерна різниця в оплаті праці перевищує 5 відсотків, компанія повинна буде її виправити, зауважила Рафаела.

Згідно із законодавством, країни-члени ЄС зможуть штрафувати роботодавців, які порушують нові правила, а працівники матимуть право на компенсацію.

Прийнята директива, запропонована Європейською комісією в березні 2021 року, має бути офіційно ухвалена Радою ЄС цієї весни. Тоді країни матимуть три роки, щоб внести правила у своє державне законодавство.

За інформацією Politico, жінки в ЄС заробляють приблизно на 13 відсотків менше, ніж чоловіки. Однак теоретично рівна оплата була закріплена в договорах ЄС з моменту створення Європейського економічного співтовариства в 1957 році.