Засідання суду з обрання запобіжного заходу митрополиту Павлу відклали

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

Засідання суду перенесли через те, що митрополиту УПЦ МП Павлу стало зле у судовій залі. Прокуратура вимагає для нього цілодобовий домашній арешт.

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Клопотання про обрання запобіжного заходу для колишнього настоятеля Києво-печерської лаври розглядає Шевченківський суд міста Києва, пише UNN.

Сьогодні митрополиту Павлу вручили підозру за двома статтями кримінального кодексу України «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань» та «Виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників».

Як зазначаю, під час судового засідання, він поскаржився на погіршення самопочуття через зниження рівня цукру у крові. Суд це врахував і переніс засідання на 3 квітня. Клопотання продовжать розглядати о 9:00 ранку.