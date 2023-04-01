Колишнього президента Косово судитимуть у Гаазі за воєнні злочини

МІЖНАРОДНИЙ СУД

Люди йдуть біля банера, на якому зображений колишній президент Косово Хашим Тачі, у Приштині, Косово, 30 березня 2023 року.

Експрезидента Косово Хашима Тачі звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, включаючи переслідування, вбивства, тортури та насильницькі зникнення людей.

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Про це пише видання Reuters. Загалом Тачі звинувачують за десятьма пунктами.

У 1998-1999 роках він очолював повстання проти сербського правління, яке врешті призвело до проголошення незалежності Косово. На батьківщині Хашима Тачі вважають героєм війни.

«Спеціальний косівський суд, створений у Гаазі, у листопаді 2020-го року висунув проти Тачі 10 обвинувачень у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, серед яких: переслідування, вбивство, тортури та примусове зникнення людей», — зазначають журналісти Reuters.

Разом із експрезидентом звинувачення також висунули й трьом його найближчим соратникам, серед яких два спікери парламенту часів правління Тачі.

Коли Косово проголосило незалежність у 2008-му, він був прем’єр-міністром, а в 2016-му став президентом. 54-річний Хашим Тачі пішов у відставку невдовзі після того, як йому висунули звинувачення. Одразу після цього його доправили до центру утримання у Гаазі.

Справою Тачі займатиметься Спеціальна палата Косово, яка була створена у 2015 році в Нідерландах. Основна її задача це розгляд справ за законодавством Косово проти колишніх членів Армії визволення Косово. До складу цієї Палати входять міжнародні судді та юристи.