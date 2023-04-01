Країни НАТО планують відправити Україні шість батальйонів танків «Леопард»

ТАНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Про це пише Welt am Sonntag, покликаючись на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Зазначають, що йдеться про два батальйони «Леопард 2» та чотири батальйони «Леопард 1».

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Загальна кількість танків у шести батальйонах — близько 300 одиниць. Разом з тим, пише Welt am Sonntag, Піторіус підкреслив, що поставки понад заявлену кількість виключені.

«Я не бачу сценарію, за якого вийде відправити додаткові "Леопарди" понад те, про що було оголошено», — цитує видання слова німецького міністра оборони.

Окрім того, Борис Пісторіус наголосив, що Бундесвер не буде передавати Україні танки із своїх запасів, щоб не ослаблювати власну обороноздатність.

Раніше повідомляли, що Німеччина підписала контракти з концерном Rheinmetall про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок «Гепард», які країна поставила Києву.