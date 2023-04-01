Митрополиту УПЦ МП повідомили про підозру та викликали його на допит

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

Підозру від Служби безпеки України настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Петро Лебідь) отримав вранці 1 квітня. Йому інкримінують розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.

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Про це повідомляють на офіційній сторінці Служби безпеки України а також на сайті УПЦ МП.

«Встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиз», — пише пресслужба СБУ.

Сам священнослужитель підтвердив, що йому висунули звинувачення, а також сказав, що у нього вдома будуть проводити обшук.

Після короткого звернення до прихожан та журналістів митрополит Павло виїхав із лаври.

НА 12:00 його викликали на допит по завершенні якого має бути вирішене питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Раніше в українському МЗС відреагували на заяву ООН щодо ймовірної дискримінації УПЦ МП.

«Україна – демократична держава, в якій ґарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку», — написав речник МЗС Олег Ніколенко у фейсбуці.