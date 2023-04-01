МОК: Від бойкоту Україною Олімпійських ігор постраждають тільки її спортсмени

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Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не надсилати українських спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024 у Парижі, якщо там їм доведеться змагатися з росіянами. У МОК заявили, що це завдасть шкоди лише українському спорту та його спортсменам.

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Спортсмени з Білорусі та РФ були відсторонені від більшості елітних міжнародних спортивних змагань з березня 2022 року після вторгнення Росії в Україну минулого місяця.

Але у вівторок 28 березня МОК видав рекомендації щодо поступового повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань як нейтральних. На це міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов оголосив про бойкот Олімпійських ігор українських спортсменів.

«Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише зашкодить спільноті українських спортсменів і жодним чином не вплине на війну, яку хоче зупинити світ і яку так різко засудив МОК, уряди не можуть вирішувати, хто зі спортсменів може брати участь у яких міжнародних змаганнях».», – йдеться в заяві олімпійського органу.

Немчінов заявив, що рішення уряду було прийнято за пропозицією міністра спорту Вадима Гутцайта і що національні федерації, які ігнорують це рішення, можуть бути піддані санкціям.

Деякі федерації знову допустили росіян і білорусів до участі в змаганнях, але також є значний спротив планам МОК з боку спортсменів і деяких європейських урядів.