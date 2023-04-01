Новий пакет допомоги від США — суму вже оприлюднили

ВІЙСЬКОВА ПІДТРИМКА

Про новий пакет військової допомоги Україні США мають офіційно оголосити у понеділок 3 квітня. Але деякі деталі відомі вже зараз.

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Так, пише Reuters, загальна сума допомоги цього разу складе близько 2,6 мільярди доларів. Також у матеріалі йдеться про те, що до нового пакета, зокрема, можуть увійти радари повітряного спостереження, протитанкові ракети, паливозаправники та боєприпаси різних типів. Крім того, йдеться також про високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для зведення мостів, евакуатори для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, такій як танки, і додаткові снаряди для NASAMS.

Але, остаточний перелік буде затверджений протягом цих вихідних. Як повідомило джерело, на яке покликаються журналісти Reuters, вартість і конкретне обладнання в пакеті можуть змінитися.

Раніше, Фінляндія також анонсувала новий пакет військової допомоги для України. До нього, зокрема, входять танки «Леопард 2», важке озброєння та боєприпаси. Відповідне рішення, за підтримки уряду, ухвалив президент країни.