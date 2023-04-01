З 1 квітня почалося головвання Російської Федерації в Раді безпеки ООН

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Нью-Йорк, США – Відтепер Росія буде відповідати за визначення порядку денного на засіданнях ради, але за словами українських політиків саботувати РФ в Радбезі — неефективно

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З першого квітня Росія замінює Мозамбік на посаді головуючої країни. Вплив представників РФ на рішення Радбезу не збільшиться, та можливі маніпуляції з порядком денним організації, що позначиться в якому саме порядку і в яких

Саме це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі програми «Свобода. Ранок» Також він зазначив, що процедура обструкції (саботування головуючої країни, — ред.) є можливою, але, на думку Корнієнко — неефективною,

«Це ефективно в ОБСЄ, де є механізм виключити Росію, але організація просто не хоче. А в ООН треба лишатися, треба працювати, там є не лише Росія, а ще 190 країн, які поки що нас не підтримують, але і не підтримують Росію, їм потрібні додаткові аргументи. Тому ми будемо з ними далі теж працювати», — додав політик.