Президент України запровадив санкції проти ексдиректора «Мотор Січі» Богуслаєва

САНКЦІЙНИЙ ТИСК

Відповідний указ опублікували на сайту президента 1 квітня. Окрім Богуслаєва у санкційному списку також декілька українці та понад 230 росіян.

Реклама Читати продовження

Згідно указу президента України, разом із В'ячеславом Богуслаєвим під санкціями опинилися не тільки фізичні особи, а й ціла низка організацій. Зокрема, це 154 компанії з РФ та одна з нині окупованого Мелітополя. А ще є санкції, спрямовані проти російського Мінфіну та Ради Федерації Федеральних зборів Росії.

Діятимуть ці санкції впродовж 10 років.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала В'ячеслава Богуслаєва 22 жовтня 2022 року. Йому інкримінують колабораційну діяльність та сприяння країні-агресору. Від 24 жовтня ексдиректор «Мотор Січі» перебуває під вартою без права на заставу.

Як встановило слідство, компанія Мотор Січ продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів Росії уже після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Двигуни «Мотор Січі» виявили в збитих російських гелікоптерах.