Україна замовила у Польщі сотню бронетранспортерів Rosomak

ПОЛЬСЬКА ТЕХНІКА

Про це повідомив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький. Разом з тим він зазначив, що наразі ці бронемашини, як і гаубиці Krab стають експортними брендами польського ВПК.

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Як передає Polskie Radio, Моравецький розповів, що виконуватимуть це замовлення заводи розташовані у Семяновицях-Сілезьких. Та зазначив, що бронетранспортери для України будуть оплачені коштами європейських та американських фондів.

«Я привіз замовлення, яке отримав учора від прем’єра України Дениса Шмигаля на 100 Rosomak, які тут вироблятимуться. І хочу наголосити, що оплачено ці Rosomak буде коштами, які ми отримаємо, а також коштами американськими, які отримає Україна», — цитує видання слова глави польського уряду.

Крім того, Матеуш Моравецький додав, що нині ведуться переговори й щодо продажу бронетранспортерів та гармат-гаубиць Krab іншим країнам.