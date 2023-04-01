У Римі екоактивісти сплюндрували один з найвідоміших фонтанів

ЦІНА ЕКОЛОГІЇ

Представники екологічного руху Last Generation (Останнє покоління) вилили чорну рідину у воду знаменитого фонтану Баркачча, який знаходиться на Іспанських сходах у Римі. Як вони самі пояснили, ця акція символізувала «сценарій кінця світу».

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Як повідомляє France 24, троє активістів Останнього покоління вилили у фонтан Баркаччу, який є шедевром бароко ХVІІ століття, рідкий вуглець на рослинній основі. Ця акція мала би символізувати кінець світу через кліматичні зміни.

«Це передвіщає сценарій «кінця світу», до якого ми прямуємо, оскільки ми все сильніше і сильніше натискаємо на акселератор: посуха, яка чергується з руйнівними повенями, які покінчать із життям на Землі», — написали представники екологічного руху у своєму прес-релізі.

Після акції екоактивістів затримала поліція.

Акція екоактивістів у Римі AFP - HANDOUT

«Рим знаходиться в авангарді боротьби зі зміною клімату та захисту своєї художньої спадщини. Викидати чорну рідину в Баркаччу та ризикувати її пошкодженням є абсолютно поганим жестом, який не допомагає навколишньому середовищу», — таким дописом у твіттері відреагував на ситуацію мер Рима Роберто Гуальтьєрі.

#Roma è in prima linea nella lotta ai mutamenti climatici e nella tutela del patrimonio artistico. Gettare liquido nero nella #Barcaccia rischiando di rovinarla è un gesto assolutamente sbagliato che non aiuta l’ambiente. Già operativi gli interventi per evitare danni permanenti. pic.twitter.com/W0CnmpylwW — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) April 1, 2023

Раніше активісти Останнього покоління уже проводили подібні акції в інших країна. Зокрема, обливали супом та пюре витвори мистецтва у музеях.