ПЕРШИЙ ВИПУСК КАПЕЛАНІВ ЗСУ

Церемонія першого випуску капеланів української армії, фоторепортаж

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Капелани на урочистій церемонії
Капелани на урочистій церемонії REUTERS - GLEB GARANICH
Автор тексту: Свят Вєтров
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Тридцять випускників, що успішно пройшли навчання курсів військових капеланів на базі військового інституту КНУ ім. Шевченка

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Церемонія проходила в стінах храму Святої Софії Премудрості Божої, у суботу, 1 квітня, о 11:00 годині. Тепер це спеціалісти з питань військового капеланства ЗСУ. Під час урочистостей здійснили освячення почесного стяга Служби військового капеланства ЗСУ, Апарату Головнокомандувача ЗСУ та обряд благословення капеланів, а також нагородження випускників сертифікатам про завершення курсів.

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