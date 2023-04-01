ПЕРШИЙ ВИПУСК КАПЕЛАНІВ ЗСУ
Церемонія першого випуску капеланів української армії, фоторепортаж
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Тридцять випускників, що успішно пройшли навчання курсів військових капеланів на базі військового інституту КНУ ім. Шевченка
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Церемонія проходила в стінах храму Святої Софії Премудрості Божої, у суботу, 1 квітня, о 11:00 годині. Тепер це спеціалісти з питань військового капеланства ЗСУ. Під час урочистостей здійснили освячення почесного стяга Служби військового капеланства ЗСУ, Апарату Головнокомандувача ЗСУ та обряд благословення капеланів, а також нагородження випускників сертифікатам про завершення курсів.
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