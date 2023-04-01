Інсталяцією свічок в Бучі люди відзначили річницю визволення від РФ
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Буча, Україна – Мешканці Бучі відзначили річницю визволення свого міста закликами до пам’яті та справедливості після жорстокої російської окупації, яка залишила сотні мирних жителів убитими на вулицях і в братських могилах, зробивши місто епіцентром лихоліття війни.
Попри погані погодні умови сотні людей зібралися, щоб вшанувати пам'ять убитих та закатованих під час російської окупації жителів Бучі.
Люди виклали свічками мапу України на вулиці Вокзальній. Саме цією вулицею їхала на Київ колонна російської техніки.
За 33 дні російської окупації росіяни вбили понад 1400 українців, з них 37 дітей. 175 українців були поховані в братських могилах, а правоохоронці зафіксували тисячі правопорушень та воєнних злочинів з боку російських військових