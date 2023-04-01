РОКОВИНИ ТРАГЕДІЇ

Інсталяцією свічок в Бучі люди відзначили річницю визволення від РФ

01:52 Вид з висоти пташиного польоту на мапу України, що виклали зі свічок в Бучі © Скріншот з відео АР

Автор тексту: Свят Вєтров

Буча, Україна – Мешканці Бучі відзначили річницю визволення свого міста закликами до пам’яті та справедливості після жорстокої російської окупації, яка залишила сотні мирних жителів убитими на вулицях і в братських могилах, зробивши місто епіцентром лихоліття війни.