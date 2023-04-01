31 березня в Румунії пройшли спільні навчання військ НАТО та Румунії

НАВЧАННЯ НАТО

Румунія – На румунській авіабазі в Констанці збройні сили США та Румунії провели навчання з повітряного нападу в рамках військових навчань НАТО на східному фланзі.

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Війська 101-ї повітряно-десантної авіації США почали прибувати до Румунії наприкінці червня минулого року в рамках місії зі зміцнення сил НАТО в регіоні.

Одніємю з ційлей біло, зокерма, заспокоєння союзників та стримування подальшої російськової агресії, повідомляє Армія США в Європі на своєму веб-спайті.

США та інші західні члени НАТО розгорнули більше військ східному фланзі альянсу у відповідь як на нарощування військ Росії на кордонах України, так і на її вторгнення в лютому.

У четвер 30 березня повітряні, морські та наземні сили Румунії також взяли участь у навчаннях під проводом НАТО в Чорному морі за підтримки повітряного спостереження США.Навчання, які є частиною навчань Sea Shield 2023, моделювали ворожу атаку на одну з берегів Дунаю, приблизно за 30 км (19 миль) від України, у дельті Дунаю.