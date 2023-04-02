Британська розвідка: пияцтво — основна причина небойових втрат РФ

ІСТИНА У ВИНІ (НЕ РАЗ ТОНУЛА)

У своєму останньому звіті британська розвідка міноборони Сполученого Королівства заявила, що серед майже 200 000 ліквідованих солдатів РФ значна частина припадає саме на небойові втрати, але точної цифри в розвідці не озвучують.

Реклама Читати продовження

Також розвідка Міноборони Великої Британії додає, що 27 березня 2023 року ряд російських телеграм-каналів повідомляли про «надто високий рівень» кількості інцидентів, кримінальних порушень та смертей, що пов'язані зі зловживанням алкоголю серед російських військових.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/98MyQNQKmJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XBel6Fvgf0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2023

Серед інших причини небойових втрат розвідка Міноборони Британії зазначає, зокрема, непрофесійне поводження зі зброєю, ДТП, та переохолодження. Російське командування вбачає у зловживанні алкоголем проблему, що суттєво знижує ефективність на полі бою, але конкретних дій щодо зменшення споживання оковитої не зазначається.