ІСТИНА У ВИНІ (НЕ РАЗ ТОНУЛА)

Британська розвідка: пияцтво — основна причина небойових втрат РФ

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Британська розвідка: пияцтво серед російських військових — одна з причин небойових втрат серед росіян (ілюстративний колаж)
Британська розвідка: пияцтво серед російських військових — одна з причин небойових втрат серед росіян (ілюстративний колаж) © Sviat Vietrov RFI/AP
Автор тексту: Свят Вєтров

У своєму останньому звіті британська розвідка міноборони Сполученого Королівства заявила, що серед майже 200 000 ліквідованих солдатів РФ значна частина припадає саме на небойові втрати, але точної цифри в розвідці не озвучують.

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Також розвідка Міноборони Великої Британії додає, що 27 березня 2023 року ряд російських телеграм-каналів повідомляли про «надто високий рівень» кількості інцидентів, кримінальних порушень та смертей, що пов'язані зі зловживанням алкоголю серед російських військових.

 

 

Серед інших причини небойових втрат розвідка Міноборони Британії зазначає, зокрема, непрофесійне поводження зі зброєю, ДТП, та переохолодження. Російське командування вбачає у зловживанні алкоголем проблему, що суттєво знижує ефективність на полі бою, але конкретних дій щодо зменшення споживання оковитої не зазначається.

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