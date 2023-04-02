Вірменія попри ратифікацію Римського статуту не має наміру затримувати Путіна

РИМСЬКИЙ СТАТУТ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (праворуч) і міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян потискають один одному руки після спільної прес-конференції за підсумками переговорів у Москві, Росія, понеділок, 20 березня 2023 р.

Про це заявив віцеспікер вірменського парламенту Акоп Аршакян у своєму інтерв'ю Арменпрес, при цьому додав, що після ратифікації Римського статуту арешт Путіна не буде неминучим.

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24 березня вірменський Конституційний суд ухвалив рішення про те, що статут МКС (Міжнародного кримінального суду, — ред.) також має повну відповідність з основним законом (конституцією, — ред.) Вірменії, а це означає, що Римський статут може розглядатися до ратифікації, тобто затвердження вищими органами державної влади та згода на його обов'язковість для держави.

Акоб Аршакян © Twitter/@HakobArshakyan

"Я маю на увазі, рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, ні в якому питанні і не вимагає кроків до арешту будь-кого. А уряд Вірменії в грудні 2022 року, звісно, не міг ні вгадати, ні передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні", – підкреслив Аршакян

17 березня Палата попереднього провадження МКС (Міжнародний кримінальний суд, — ред.) видала ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової, в якому зазначається, що обох підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконної депортації дітей з окупованих Російською Федерацією територій України.

Вірменія підписала Римський статут ще в 1998 році, але розмови щодо його ратифікації з'явилися в публічній площині лише недавно, адже МКС