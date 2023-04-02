НОВИЙ БАЙРАКТАР

В Туреччині успішно протестували новий безпілотник з українськими двигунами

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Baykar Akinci турецький важкий ударний безпілотник з українськими двигунами
Baykar Akinci турецький важкий ударний безпілотник з українськими двигунами © RFI
Автор тексту: Свят Вєтров

Компанія Baykar Defence у Туреччині успішно завершила протестувала важкий ударний БпЛА Akinci з українським двигуном в умовах бойового вильоту

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БПЛА здійснив вдалий запуск першої турецької надзвукової ракети IHA-230, що вразила морську ціль в Чорному морі за 140 км від свого місця зльоту. За словами технічного директора Baykar Makin Сельчука Байрактара, це був перший успішний запуск такого безпілотного літального апарату Туреччині.

БПЛА Akinci використовують двигуни виробництва українських компаній ДП "Івченко-прогрес" та АТ "Мотор Січ". Такі двигуни розроблялися для вертольотів та малих літаків злітною вагою до 4000 кг.

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