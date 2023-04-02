В Туреччині успішно протестували новий безпілотник з українськими двигунами

НОВИЙ БАЙРАКТАР

Компанія Baykar Defence у Туреччині успішно завершила протестувала важкий ударний БпЛА Akinci з українським двигуном в умовах бойового вильоту

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БПЛА здійснив вдалий запуск першої турецької надзвукової ракети IHA-230, що вразила морську ціль в Чорному морі за 140 км від свого місця зльоту. За словами технічного директора Baykar Makin Сельчука Байрактара, це був перший успішний запуск такого безпілотного літального апарату Туреччині.

• Türkiye's first air-to-ground supersonic missile developed



• The UAV-230 missile hit the point 140 kilometers away on the Black Sea with a direct strike



Turkish UAV Bayraktar Akinci successfully test-fires supersonic missile https://t.co/Au54EeXELX pic.twitter.com/e0RNgenOcK — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 1, 2023

БПЛА Akinci використовують двигуни виробництва українських компаній ДП "Івченко-прогрес" та АТ "Мотор Січ". Такі двигуни розроблялися для вертольотів та малих літаків злітною вагою до 4000 кг.