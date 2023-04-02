Друга група українських артилеристів завершила навчання у Великій Британії

ВІЙСЬКОВИЙ ВИШКІЛ

Українські артилеристи на навчаннях у Великій Британії

Про завершення навчального курсу для другої групи українських артилеристів-новобранців повідомила Міністерство оборони Великої Британії.

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Як зазначали в дописі у офіційному твіттері оборонного відомства, українських воїнів навчали працювати із 155-мм САУ АS90.

«Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією», — йдеться у публікації.

💥 The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.



🤝 The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oPRlpYerO1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2023

Про завершення підготовки першої групи операторів цих установок повідомляли наприкінці березня 2023 року.

«Навчання на AS90 відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії та проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку. У реалізації програми беруть участь понад 1000 британських військовослужбовців», — зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.