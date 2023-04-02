ВІЙСЬКОВИЙ ВИШКІЛ

Друга група українських артилеристів завершила навчання у Великій Британії

Опубліковано:

Українські артилеристи на навчаннях у Великій Британії
Українські артилеристи на навчаннях у Великій Британії © Ministry of Defence
Автор тексту: Юлія Хижняк

Про завершення навчального курсу для другої групи українських артилеристів-новобранців повідомила Міністерство оборони Великої Британії.

Реклама

Як зазначали в дописі у офіційному твіттері оборонного відомства, українських воїнів навчали працювати із 155-мм САУ АS90.

«Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією», — йдеться у публікації.

Про завершення підготовки першої групи операторів цих установок повідомляли наприкінці березня 2023 року. 

«Навчання на AS90 відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії та проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку. У реалізації програми беруть участь понад 1000 британських військовослужбовців», — зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Завантажити додаток

Читайте також про таке: