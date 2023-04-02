Друга група українських артилеристів завершила навчання у Великій Британії
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Про завершення навчального курсу для другої групи українських артилеристів-новобранців повідомила Міністерство оборони Великої Британії.
Як зазначали в дописі у офіційному твіттері оборонного відомства, українських воїнів навчали працювати із 155-мм САУ АS90.
«Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією», — йдеться у публікації.
💥 The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2023
🤝 The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oPRlpYerO1
Про завершення підготовки першої групи операторів цих установок повідомляли наприкінці березня 2023 року.
«Навчання на AS90 відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії та проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку. У реалізації програми беруть участь понад 1000 британських військовослужбовців», — зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.