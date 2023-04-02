Згоріли живцем на висоті — у Мексиці зайнялася повітряна куля з туристами

ТРАГІЧНИЙ ВИПАДОК

Щонайменше двоє людей стали жертвами пожежі, яка розгорілася під час польоту на повітряній кулі. Жахливий інцидент зафільмували очевидці.

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Трагедія розігралася над районом, де розташовані піраміди древнього міста Теотіуакан. Цей район є популярним місцем для польотів на повітряних кулях.

Як повідомляє видання El Pais, у момент трагічного інциденту на борту літального апарату перебувала родина із дитиною. Коли розгорівся вогонь, 13-річна дівчинка вистрибнула із кошика. Цей момент потрапив на відео, яке відзняли очевидці.

Пожежа на повітряній кулі у Мексиці © відкриті Telegram-канали

Дитина отримала опіки першого та другого ступеня а також перелом стегна.39-річна жінка та 50-річний чоловік, попередньо, батьки неповнолітньої, загинули у вогні.

Чи був ще хтось на борту повітряної кулі та чи зміг врятуватися, поки не повідомляють. Так само, як і про причини виникнення пожежі.