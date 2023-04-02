Молдова здатна за два роки стати енергетично незалежною від РФ — Мая Санду

МАЙБУТНЄ БЕЗ РОСІЇ

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що її країна спроможна позбавити залежності від Росії в енергетичній сфері вже найближчим часом. Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу Moldova 1.

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Як зазначила молдовська очільниця, це буде можливо по завершенню проєкту «Кишинів-Вулканешти» — він передбачає будівництво лінії електропередач довжиною 158 кілометрів та потужністю 400 кВ. Орієнтовні терміни завершення цих робіт саме два роки.

Окрім того, наголосила Санду, для Молдови зараз надважливо інвестувати у відновлювану енергетику та енергоефективність. На її думку, це сприятиме посиленню важелів регулювання придністровського конфлікту.

«Я думаю, що з енергетичного боку той факт, що ми нарощуємо цю незалежність і в якийсь момент взагалі перестанемо залежати від Російської Федерації, збільшує наші важелі впливу, зокрема й у цьому процесі врегулювання придністровського конфлікту», — цитує телеканал слова президентки Молдови.

Також, додала вона, вже зараз Молдова практично позбавилася залежності від російського газу.