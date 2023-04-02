Нові снаряди для безпілотників відтепер виготовляють в Україні

УКРАЇНСЬКИЙ ВПК

Виготовлення нових снарядів почав український оборонний завод «Маяк». Йдеться про авіаційні боєприпаси осколкової дії.

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Про початок виробництва повідомили на офіційній сторінці підприємства у фейсбуці. Зазначають, що ці снаряди можна використовувати з безпілотними авіаційними комплексами.

Боєприпаси двох видів: «ОБП-23.1 вагою 1 кг гарантована зона ураження радіусом 11 метрів та ОБП-23.05 вагою 0,5 кг. гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра», — йдеться у дописі.

Раніше повідомили, що турецькі БпЛА з двигунами українського виробництва успішно пройшли тестування. Першу надзвукову ракету один з таких безпілотників запустив над Чорним морем, вона вразила ціль на відстані 140 кілометрів.