УПЦ МП НЕ ЙДЕ З ЛАВРИ?

Онуфрій провів службу в Києво-Печерській лаврі попри заборону та рішення суду

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Блаженніший Митрополит Онуфрій проводить літургію попри те, що УПЦ МП мала покинути приміщення Києво-Печерської лаври
Блаженніший Митрополит Онуфрій проводить літургію попри те, що УПЦ МП мала покинути приміщення Києво-Печерської лаври © Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ
Автор тексту: Свят Вєтров
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УПЦ (МП) мала покинути приміщення Києво-печерської лаври, але попри це митрополит Онуфрій провів літургію у Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

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Про це заявили в Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ (МП):

«2 квітня 2023 року, у Неділю 5-ту Великого посту, преподобної Марії Єгипетської, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-печерської лаври», — повідомили у відділі.

Фото з літургії
Фото з літургії © Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

Раніше повідомлялося, що УПЦ (МП) подавала апеляцію щодо визнання недійсним рішення про відмову в продовженні безоплатного користування культовими будівлями та майном Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», але суд апеляції не задовольнив.

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