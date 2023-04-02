Онуфрій провів службу в Києво-Печерській лаврі попри заборону та рішення суду
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УПЦ (МП) мала покинути приміщення Києво-печерської лаври, але попри це митрополит Онуфрій провів літургію у Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Про це заявили в Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ (МП):
«2 квітня 2023 року, у Неділю 5-ту Великого посту, преподобної Марії Єгипетської, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-печерської лаври», — повідомили у відділі.
Раніше повідомлялося, що УПЦ (МП) подавала апеляцію щодо визнання недійсним рішення про відмову в продовженні безоплатного користування культовими будівлями та майном Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», але суд апеляції не задовольнив.