ЗДОРОВ'Я ПОНТИФІКА
Папа Франциск повернувся до виконання своїх обов'язків після успішного лікування
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Понтифік взяв участь у богослужінні на Вербну неділю 2 квітня. Днем раніше його виписали з лікарні «Джамеллі», де він проходив курс лікування від респіраторної інфекції.
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Папа римський Франциск проїхав площею у відкритому автомобілі, а потім спустився та розпочав богослужіння. Вербна неділя знаменує собою початок Страсного тижня, що триває до Великодньої неділі 9 квітня цього року.