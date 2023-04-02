Папа Франциск повернувся до виконання своїх обов'язків після успішного лікування

ЗДОРОВ'Я ПОНТИФІКА

Понтифік взяв участь у богослужінні на Вербну неділю 2 квітня. Днем раніше його виписали з лікарні «Джамеллі», де він проходив курс лікування від респіраторної інфекції.

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Папа римський Франциск проїхав площею у відкритому автомобілі, а потім спустився та розпочав богослужіння. Вербна неділя знаменує собою початок Страсного тижня, що триває до Великодньої неділі 9 квітня цього року.

01:16 Папа Римський Франциск у Ватикані REUTERS/Tony Gentile

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Нагадаємо, що в середу 29 березня 86-річного главу католицької церкви госпіталізували зі скаргами на ускладнене дихання. Лікарі констатували у нього легеневу інфекцію, усі аудієнції папи тимчасово скасували. але вже у суботу, після курсу антибіотиків Франциск одужав і повернувся до своєї резиденції у Ватикані.